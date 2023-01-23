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Ядерный пшик

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  • Андрей Окунь
  • 23.01.2023, 9:32
  • 1,718
Ядерный пшик

А настолько ли большая у Путина ядерная дубина?

Год назад российская армия еще производила впечатление слаженной и современной боевой единицы, однако на деле оказалось, что она, как и все российское государство, умеет лишь казаться сильной, а не являться ею. И пока Запад пытался осознать масштаб иллюзии, Россия грозила миру ядерным испепелением.

Мир ведь действительно поверил этому спектаклю умалишенных. Поверил, что российский президент настолько отчаянный, что в критический момент нажмет красную кнопку. Только люди тогда еще не понимали, насколько Путин труслив и нерешителен, чтобы самолично шагать в петлю.

Но депутаты и пропагандисты продолжали в экстазе теребить эту ядерную дубину. Медведев вчера выплыл из забытья с дежурным текстом про ядерные державы, которые не проигрывают войны (США во Вьетнаме и СССР в Афганистане он, видимо, решил проигнорировать). А сегодня Володин продолжил ядерную истерию.

Эффекта эти выкрики уже не производят: мир перестал бояться ядерной войны с Россией. Тут как в истории с мальчиком, который кричал: «Волки!» Будешь часто врать - тебя перестанут воспринимать всерьез.

Россия бесконечно пугает мир ядерным оружием, но сама же боится переходить от слов к делу. В конце сентября с помощью фиктивного референдума путинский режим присоединил четыре области Украины. Таким образом Кремль, прикрываясь формальной угрозой территориальной целостности, получил повод применить ядерное оружие. И вот проходит почти два месяца, Херсон вернулся украинцам, и российская власть не смогла с этим ничего сделать. Никак Россия не отреагировала и на два удара по аэродрому в Энгельсе, своему стратегическому ядерному объекту. Тут уж стоит задуматься, а настолько ли большая у Путина ядерная дубина?

У нас есть все основания, чтобы сомневаться. Мы ведь не знаем практически ничего о ядерном арсенале страны: в каком состоянии он находится, насколько он дееспособен и какое его реальное количество. Все засекречено. Поэтому нам остается лишь догадываться. В таких случаях анализ строится на основе поиска закономерностей. Если знать, как устроена система и как она в большинстве случаев себя ведет, можно сделать выводы и о том, что она скрывает.

Мы знаем, что бюрократическая система России отличается низким качеством работы и высоким уровнем аморфности. История показала: там, где путинский режим строит стену из секретности, происходит огромный бюджетный распил, разброд и шатания.

Так случилось с российской армией, которая по отчетам до зубов была оснащена оружием, не имеющим аналогов. А в реальности оказалась довольно заурядной и плохо вооруженной. Просто Шойгу и весь госаппарат, скорее, зарабатывал на армии, чем оснащал ее.

Ровно такой же беспредел творится и в судах, которые выносят дикие приговоры по делам о госизмене, когда следователи тупо рисуют дела благодаря грифам «секретно». И вишенка на торте - подрыв Крымского моста, «самого защищенного стратегического объекта страны».

Что более характерно для системы, которую годами строил Путин: высокая эффективность и исполнительность на местах или распил и наплевательство? Вопрос риторический. В таком случае какова вероятность, что ядерный арсенал страны находится в боеспособном состоянии? Мне кажется более реалистичным расклад, когда ядерная «триада» России давно распродана или брошена гнить на военных складах. Поэтому Медведевы и Володины могут сколько угодно угрожать миру ядерной войной. Им не впервой рассказывать небылицы.

Андрей Окунь, Telegram

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