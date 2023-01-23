О чем Лавров и Лукашенко говорили «тет-а-тет» 23.01.2023, 9:39

1,254

Кремль использует своего младшего партнера «в темную».

Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Свободных новостей» обратил внимание на интересную деталь встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и Лукашенко:

— В начале встречи с российским министром он заявил: «Я предлагаю основные вопросы обсудить, а потом поговорим тет-а-тет, что называется, по некоторым актуальным вопросам. Это не потому, что мы от Сергея что-то скрываем. Абсолютно нет. Но есть вопросы за рамками наших сегодняшних официальных мероприятий».

Можно попробовать реконструировать содержание разговора Лукашенко с Лавровым «тет-а-тет». Думаю, его интересовали планы Кремля в отношении войны в Украине. С момента визита Путина в Минск и поездки Лукашенко в Санкт-Петербург в декабре прошлого года произошло много событий. Сменился командующий российскими войсками в Украине. Российское командование планирует наступление.

Можно предположить, что Кремль не ставит Лукашенко в известность и относительно российских планов в Беларуси. Сюда прибывают эшелоны с мобилизованными военнослужащими, техникой. Одновременно часть российских военных покидает Беларусь. И Лукашенко хотел бы знать, что означают все эти перемещения, как дальше Москва предполагает использовать белорусскую территорию в целях войны против Украины.

Получил ли Лукашенко нужные ответы от Лаврова? Не факт. Не исключено, что Кремль использует своего младшего партнера «в темную».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».