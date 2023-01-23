Деграданты 2 Алексей Лушников

23.01.2023, 10:24

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Год путинской войны подарил России поразительную деградацию власти.

Прошел снос любой морали в режиме «турбо». Никогда не мог себе представить, что увижу столь карикатурный парад российских провластных мужей. Этакую пригретую должностями майонезную банку, наполненную шутами и идиотами. От Володина с Медведевым до самых окраин государственного дна. Очевидно, они соревнуются между собой. Их пропуск в путинское военное завтра - значок ГТО. Там давно нет «труда» и «обороны». Там только «готов». Готов на любую путинскую стряпню. На самые страшные кровавые замесы.

Там же и второе дно. Ибо шутам и идиотам многое прощают: «Какой Нюрнберг? Вы что? Видите же, я дефектный. Псих. Вы помните, что я писал в твиттере? Меня лечить надо! А вы про Нюрнберг! Уберите свои наручники и принесите носилки!». Так и слышу звонкий голос Дмитрия Анатольевича…

Очевидно, такой аргумент потом никого не устроит. Но они пытаются. Пыжась страхом. Запивая страх. И для Путина, и для Нюрнберга в одном бессовестном флаконе.

Смотришь это все… Читаешь…

Становится обидно, что ты с ними говоришь на одном языке. Лучше бы через переводчика.

Алексей Лушников, kasparov.ru

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