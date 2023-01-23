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Названы секреты долголетия старейшей жительницы планеты

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  • 23.01.2023, 10:45
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Названы секреты долголетия старейшей жительницы планеты
Люсиль Рандон

Речь идет о Люсиль Рандон.

Как сообщило французское издание France Presse, 17 января 2023 года умерла французская монахиня сестра Андре (Люсиль Рандон), известная тем, что прожила 118 лет. До всего 119-летия она не дожила меньше месяца. В 2022 году после смерти японки Кани Танаки, умершей в возрасте 119 лет, она была признана самой старой жительницей планеты.

Родилась Люсиль Рандон во Франции 11 февраля 1904 года. В молодости француженка работала гувернанткой.

В 41 год Люсиль решила стать монахиней и в течение 28 лет проработала в больнице города Виши, помогая сиротам и пожилым людям.

С 2009 года сестра Андре проживала в доме для престарелых, в городе Тулон. Год назад монахиня перенесла коронавирус, По сообщению представителя дома, сестра Андре умерла во сне.

Секрет долголетия монахини

Когда журналисты спрашивали Люсиль Рандон, в чем секрет ее долголетия, она отвечала: «Не знаю я никакого секрета. И несчастий в жизни навидалась, особенно в войну 1914-го: маленькая была, пострадала, как все. Ничего особенно приятного. Один Бог знает, почему так оно получается...».

Но Люсиль признавалась, что она никогда не ограничивала себя во вкусной еде и любимых напитках. Рандан не злоупотребляла едой, но никогда не сидела на диетах, позволяя себе все, что ей нравилось.

Еще Люсоль каждый день в течение 118 лет выпивала по бокалу вина и очень любила шоколад.

Рандон продолжала работать до 108 лет, утверждая, что именно работа, помощь ближнему поддерживали ее и умножали силы. «Люди должны помогать друг другу и любить друг друга, а не ненавидеть», – говорила долгожительница.

После смерти Люсиль Рандон, старейшей жительницей планеты является 115-летняя каталонка Мария Барньяс Морера. Она родилась 4 марта 1907 года, проживает в Испании, в доме престарелых.

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