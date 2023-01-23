Что сейчас происходит на полигоне под Борисовом? 3 23.01.2023, 10:57

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В Беларуси продолжаются «учения» с РФ.

Военнослужащие механизированного батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады продолжают выполнять «учебно-боевые задачи» на полигоне под Борисовом, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщается, гвардейцы выполняют стрельбы из БТР-82А, АКС-74, ПМ и других видов вооружения, а также в составе штатных взводов поразили воздушные цели из боевых машин.

Как стало известно ранее, в январе в Борисове проходили «учения» мотострелковой роты Вооруженных Сил. Совместные летно-тактические учения Беларуси и России стартовали 16 января.

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