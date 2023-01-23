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Путина и его близкиx теперь защищает персональная ракетная установка

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  • 23.01.2023, 11:03
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Путина и его близкиx теперь защищает персональная ракетная установка

Глава Кремля боится украинских дронов.

Российское издание «Агентство» выяснило, кто является наиболее вероятным объектом для защиты установками ЗРПК «Панцирь-С1», которые в последние дни были замечены на зданиях в центре Москвы и на небольшом отдалении от подмосковного Рублевского шоссе, где живет российская элита. Эти комплексы ПВО защищают от вероятного украинского удара лично президента Владимира Путина и его близких. Такой вывод можно сделать после того, как установка ПВО появилась рядом с валдайской резиденцией президента. Других объектов для охраны, кроме резиденции, здесь просто нет.

Житель города Валдай в Новгородской области выслал в редакцию снимок, сделанный в деревне Ящерово на прошлой неделе, – на фотографии расчет комплекса ПВО, который, по словам автора снимка, был размещен в поселении «несколько недель назад». На фото, вероятно, изображен комплекс «Панцирь-С1». Такие же в последние дни были замечены в центре Москвы и в Подмосковье.

Фраза «несколько недель назад» может свидетельствовать о том, что система ПВО появилась в Ящерово вскоре после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в глубине страны – первая атака на авиабазы под Рязанью и в Энгельсе Саратовской области была 5 декабря.

Издание поговорило с автором снимка и удостоверилось в подлинности информации. Жители Ящерово и соседних сел, с которыми связалось «Агентство», подтвердили размещение комплекса ПВО на Валдае. По словам одного из собеседников, комплекс не стоит без дела – он находится на боевом дежурстве, как минимум трое военнослужащих постоянно находятся рядом, антенна РЛС вращается.

Ящерово – одна из двух ближайших деревень к президентской резиденции, стоящей на берегу одного из местных озер под названием Ужин. От Ящерово до земель президентской резиденции чуть больше шести километров по прямой.

Валдайская резиденция Путина, хотя и называется официальной, почти не выполняет представительских функций. Она больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей. Туда, согласно многочисленным свидетельствам, на закрытые вечеринки к Путину приезжали звезды эстрады. Там же Путин за закрытыми дверями нередко встречается с вип-гостями. Как говорили ранее «Проекту» двое знакомых Путина, президент бывает на Валдае очень часто, «он любит» это место.

Именно в Ящерово поселились на постоянной основе приближенные к Путину люди вроде офицеров ФСО и руководителей управделами президента.

Никакой критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных предприятий или больших скоплений военной техники и личного состава в этом районе нет. Более того, еще с советских времен в этом районе и так размещались стационарные средства ПВО – 42-й зенитный ракетный полк, расквартированный в поселке «Валдай-4». Какое-то время в 90-х база полка пребывала в упадке, но с конца десятых годов зенитный полк укомплектовали новым вооружением, а территорию части облагородили. ВГТРК даже делала репортаж о службе зенитчиков.

Напомним, на прошлой неделе в соцсетях появились фото и видео установки ЗРПК «Панцирь-С1» на административном здании в Тетеринском переулке рядом с метро Таганская в нескольких километрах от Кремля. Еще одну установку заметили на крыше здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Она заметна уже на фотографии 25 декабря, писала «Медиазона». Телеграм-канал «Сирена» выложил два видео с «Панцирями» из Подмосковья: на одном заметны комплексы в двух километрах от аэродрома бизнес-авиации «Остафьево», расположенного к югу от Москвы, а на втором снят «Панцирь-С1» рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Подмосковья, в 10 километрах от резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево.

Система ПВО «Панцирь С-1» предназначена в том числе для защиты от беспилотников.

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