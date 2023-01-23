Россияне боятся продвижения ВСУ на юге 23.01.2023, 11:27

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Оккупанты подтягивают силы, чтобы компенсировать мощные потери.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила об активизации россиян на некоторых участках левобережья Днепра.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Эспрессо».

«Враг имел существенный ущерб в личном составе, их потери достаточно мощные. Реорганизация всех лечебных заведений левобережья на госпитали, их переполнение говорит о том, что физические потери во вражеском войске велики, поэтому они подтягивают новые силы. Им нужно не только готовиться к наступлению, им нужно держать еще и оборону. Участок местности большой, направление наших огневых действий им уже понятно. Россияне боятся продвижения наших сил», - подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются усилить оборону на некоторых участках левобережья Днепра. Также не исключено подтягивание сил на Запорожское направление.

«На Запорожском направлении враг пытается прощупывать на крепость нашу оборону. Враг пытается делать вылазки разведывательными и штурмовыми группами. Эта тактика врага предсказуема, ВСУ дают мощный отпор. Сейчас линия фронта достаточно подвижна. Она постоянно имеет географические изменения, но это не критические изменения, а порядок введения боевых действий, когда действия переходят за предел контрбатарейного противостояния», - добавила Гуменюк.

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