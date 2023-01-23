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Алексей Гончаренко — Лукашенко: Таракан, а что случилось?

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  • 23.01.2023, 11:40
  • 13,354
Алексей Гончаренко — Лукашенко: Таракан, а что случилось?
фото: anadolu agency

Украинский депутат отреагировал на причитания диктатора.

Лукашенко заявил, что обстановка вокруг Беларуси «непростая, как никогда ранее». На его фразу отреагировал украинский народный депутат, глава межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.

«Таракан, а что случилось?» — написал народный депутат.

Ранее нардеп заявлял, что Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День независимости.

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