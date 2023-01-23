Литовская таможня усиливает контроль на границе с Беларусью

Литовская таможня усиливает контроль на границе с Беларусью4
- 23.01.2023, 11:43
- 4,910
Границу наводнили подозрительные курьеры с украинскими гривнами.
По данным таможенной службы Литвы, третий месяц наблюдается тенденция, когда в страну везут большие суммы в украинских гривнах. Деньги, как правило, перевозятся не гражданами Украины, часто группами лиц, которые, возможно, раздают гривны при въезде, чтобы не превысить сумму, необходимую для декларирования, пишет delfi.lv.
У таможенников имеются подозрения, что таким образом деньги, захваченные во время войны в Украине, могут попытаться реализовать нелегально. Именно поэтому литовские таможенники в прошлом году усилили контроль за оборотом наличных средств на границе с Беларусью: в случае сомнений в законности их провоза гривны задерживаются для выяснения происхождения денег. В отдельных случаях по подозрению в контрабанде также возбуждаются досудебные расследования.
За два с половиной месяца таможенники таким образом задержали уже около 44 миллионов гривен (около 1,1 млн евро).
В частности, 13 января на одном из литовских КПП таможенники проверили автобус, въехавший из Беларуси, и изъяли у 18 человек 5,13 млн гривен.
Почти все пассажиры, перевозившие деньги, были гражданами Беларуси, которые, судя по всему, не имели никакого отношения к Украине и давали разные объяснения, откуда у них гривны.