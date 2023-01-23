Литовская таможня усиливает контроль на границе с Беларусью 4 23.01.2023, 11:43

4,910

Границу наводнили подозрительные курьеры с украинскими гривнами.

По данным таможенной службы Литвы, третий месяц наблюдается тенденция, когда в страну везут большие суммы в украинских гривнах. Деньги, как правило, перевозятся не гражданами Украины, часто группами лиц, которые, возможно, раздают гривны при въезде, чтобы не превысить сумму, необходимую для декларирования, пишет delfi.lv.

У таможенников имеются подозрения, что таким образом деньги, захваченные во время войны в Украине, могут попытаться реализовать нелегально. Именно поэтому литовские таможенники в прошлом году усилили контроль за оборотом наличных средств на границе с Беларусью: в случае сомнений в законности их провоза гривны задерживаются для выяснения происхождения денег. В отдельных случаях по подозрению в контрабанде также возбуждаются досудебные расследования.

За два с половиной месяца таможенники таким образом задержали уже около 44 миллионов гривен (около 1,1 млн евро).

В частности, 13 января на одном из литовских КПП таможенники проверили автобус, въехавший из Беларуси, и изъяли у 18 человек 5,13 млн гривен.

Почти все пассажиры, перевозившие деньги, были гражданами Беларуси, которые, судя по всему, не имели никакого отношения к Украине и давали разные объяснения, откуда у них гривны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».