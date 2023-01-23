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Пригожин назвал Герасимова и его генералов «кучкой клоунов»

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  • 23.01.2023, 12:06
  • 9,196
Пригожин назвал Герасимова и его генералов «кучкой клоунов»
Евгений Пригожин

И призвал наказывать за «гламуризацию российской армии».

В России идет спор из-за внешнего вида солдат. Новый командующий российской оккупационной армии Сергей Герасимов потребовал от военных РФ сбрить бороды, постоянно бриться и носить форму по уставу. Его поддержали депутаты Государственной думы генералы Виктор Соболев и Виктор Заварзин.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин обрушился на российских генералов с критикой.

«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал Пригожин.

Сайт Charter97.org приводил мнение военного аналитика и офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаля Левина, зачем Герасимов принялся вводить новые порядки в армии РФ.

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