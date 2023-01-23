Пригожин назвал Герасимова и его генералов «кучкой клоунов» 8 23.01.2023, 12:06

9,196

Евгений Пригожин

И призвал наказывать за «гламуризацию российской армии».

В России идет спор из-за внешнего вида солдат. Новый командующий российской оккупационной армии Сергей Герасимов потребовал от военных РФ сбрить бороды, постоянно бриться и носить форму по уставу. Его поддержали депутаты Государственной думы генералы Виктор Соболев и Виктор Заварзин.

Глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин обрушился на российских генералов с критикой.

«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство. Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал Пригожин.

Сайт Charter97.org приводил мнение военного аналитика и офицера Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Игаля Левина, зачем Герасимов принялся вводить новые порядки в армии РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».