Психология Кремля 1 Игорь Эйдман

23.01.2023, 12:20

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Игорь Эйдман

Вместе с Путиным к власти пришли люди уголовной субкультуры.

До 1917 года аристократия в основном формировала правящую элиту России, а царь был главой первой аристократической семьи в стране. При Ленине-Троцком к власти пришли профессиональные революционеры. Потом Сталин постепенно убрал большинство из них, заменив в основном на выходцев из крестьянской среды. Крестьянские дети правили Россией, начиная с Хрущёва и до Ельцина включительно (короткое исключение - Андропов).

Они унаследовали от предков крестьянскую психологию. Были внешне простоваты, но хитры; не блистали интеллектом, но обладали здравым смыслом; не были злобны и агрессивны, но жестко отстаивали свои интересы.

Вместе с Путиным к власти пришли люди уголовной субкультуры. Уголовники и приблтаненные мусора-чекисты сформировали путинскую элиту.

Путин и многие близкие к нему люди (Сечин, Патрушев и т.д.) принадлежат ко второму поколению крестьян, перебравшихся в город (В роду Путина первым горожанином был дед, но отца в раннем детстве увезли назад в деревню, где он впоследствии даже успел жениться). Их родители потеряли крестьянские культурные навыки, но городская культура осталась для них чужой. Они не могли передать своим детям в полной мере ни то, ни другое. Семью заменила улица, подворотня, потом спорт-клуб, где господствовали бывшие и будущие уголовники. Они-то и воспитали новую российскую «элиту». В качестве примера можно привести тренера и учителя жизни Путина - уголовника Леонида Усвяцова. Представление о том, какие культурные навыки мог привить такой учитель своему ученику, можно получить по эпитафии собственного сочинения на его могиле.

Такого рода люди сформировали не только верхушку современной организованной преступности (все эти солнцевские, подольские, тамбовские и т.д.), но и руководство путинского государства. Они не унаследовали от предков какие-то устойчивые, передаваемые из поклонения в поколение культурные коды и заменили их преступными понятиями уголовников-беспредельщиков. Именно по таким понятиям они живут и формируют политику страны.

Игорь Эйдман, Facebook

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