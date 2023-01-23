Живущий в Венгрии белорус: Медицина здесь платная и классная 1 23.01.2023, 12:27

1,852

иллюстрационное фото

Белорус честно рассказал о жизни в Европе.

«Брестская газета» связалась с белорусом, обосновавшимся в Венгрии, и попросила оценить свою жизнь в Европе.

«В Будапеште я с декабря. Когда оказался здесь впервые, меня удивило то, что в городе отлично развит общественный транспорт и нет пробок, – рассказывает Денис. – Очень активно развито велосипедное движение, велодорожки есть даже вдоль трасс у границ страны. В городе три полноценных ЖД-вокзала и несколько ЖД станций. На поезде или электричке можно легко уехать в любом направлении по стране».

Жильё и продукты питания

По словам Дениса, цены на жилье в столице Венгрии довольно низкие и занятно то, что владельцы почти никогда не сдают сами. Просмотр и подписание документов проводит посредник. Собственника не факт что и увидишь вообще когда-либо.

«Отопление тут по большей части газовое, сам решаешь сколько греть квартиру и, соответственно, платить. Когда я приехал, здесь действовали ограничения на покупку некоторых продуктов: молока, яиц, муки, картофеля и т.д. Их отпускали лишь небольшое количество в одни руки, – рассказывает парень. – Коммуналка у меня составляет не больше 100€ за 66 квадратов. А продукты по цене здесь не дороже белoруcских».

По оценке Дениса, для комфортного проживания ему нужно 1500€, половина из этого будет уходить на жилье. Но жильё можно найти и дешевле.

Медицина

«Медицина платная и классная, – говорит Денис. – Прием врача стоит в районе 60€, но за этот прием тебе могут сделать первичные обследования и сразу выдать заключение. Например, мне на приёме у кардиолога сразу сделали ЭКГ и расшифровку, а на приеме пульмонолога сделали рентген и заключение, не нужно было приходить во второй раз».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».