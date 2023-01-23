«Еще один звоночек для рабочих»: почему регулярно горит Мозырский НПЗ? 23.01.2023, 12:48

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фото: из архива mnpz.by

Работникам предприятия стоит задуматься.

На новой установке гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков на Мозырском НПЗ случился пожар. Уже второй за этот месяц.

В чем причина ЧП на предприятии? Сайт Charter97.org попросил прокомментировать ситуацию на заводе активиста стачечного движения Артема Черникова.

— Установка гидрокрекинга была завершена в 2021 году. 14 сентября начали туда загружать катализатор. Даты постоянно смещались, начиная с 2019 года. Это был самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. По своей сути, это небольшой завод внутри завода. Его оценочная стоимость — более $1,4 млрд.

С введением санкций на предприятие сроки окупаемости увеличатся в разы. Внедрение этих проектов должно было увеличить объем первичной переработки нефти до 12 млн т/год. Но после введения санкций предприятие, видимо, больше не нуждается в пуске данной установки.

По всей видимости, трудности у установки возникли сразу же после строительства. Несмотря на окончание строительства в сентябре 2021 года, пусковые операции продолжались и в феврале 2022-го. После пуска всех объектов комплекса продолжалось освоение новой технологии. Например, при запуске не была произведена большая исследовательская работа по подбору подходящего состава сырья, поиску оптимального технологического режима.

Первый пожар произошел именно из-за незнания работы оборудования, поскольку официальный комментарий говорит о том, что несмотря на готовность установки два года назад, эта часть до конца неисследованна, отсюда и возгорания два раза в течении одной недели.

Происшествия подобного рода должны заставить рабочих задуматься, что если установка возгорается два раза подряд из-за пуско-наладочных работ, то это звоночек, что халатность лукашистов уже угрожает непосредственно их жизням.

Также опасность в том, что если режим Лукашенко продолжит преступно содействовать в войне России против Украины, украинская сторона имеет полное право нанести удары по основному предприятию, что может случится если туда внезапно прилетит дрон, так как НПЗ находится вблизи украинской границы, догадаться нетрудно.

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