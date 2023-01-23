«В 2022-м в Минске сняли с учета 11,5 тысяч семей» 23.01.2023, 12:49

Как белорусов вычеркивают из очереди на улучшение жилищных условий.

Официально в Минске живет чуть более 1 990 000 человек (рубеж в два миллиона мы потеряли в марте прошлого года). При этом на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий числится 179 000 семей (самого разного состава). Далеко не мало, но могло бы быть и больше. Начальник управления жилищной политики Мингорисполкома Елена Лукашевич рассказала, за счет чего постепенно сокращается очередь на строительство жилья, а также кто и на каком основании может из нее выбыть.

— Очередь в Минске — самая большая в Беларуси, но постепенно она уменьшается. На сегодняшний день в ней состоят 179 тысяч семей, из них более 5 тысяч — многодетные. А за 10 лет произошло ее сокращение на ни много ни мало 100 тысяч семей, — уточнила Елена Лукашевич.

— Из состава очереди люди выбывают в результате ежегодной сверки, которая проводится всеми администрациями районов с февраля по май. Основания для снятия с учета: улучшение жилищных условий, переезд в другой населенный пункт или если обеспеченность жильем в результате выбытия членов семьи превысила необходимый минимум. В 2022 году сняли с учета порядка 11,5 тысячи семей, — пояснила Елена Лукашевич.

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