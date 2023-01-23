Украинские пограничники захватили позицию оккупантов возле Бахмута

Украинские пограничники захватили позицию оккупантов возле Бахмута1
- 23.01.2023, 12:56
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Военные зачистили местность и закрепились на ней.
Украинские пограничники захватили позицию российских военных вблизи Бахмута.
Об этом сообщает ГПСУ в Telegram.
«Одно из пограничных подразделений продвинулось вперед и заняло позицию оккупантов. Огневую поддержку контратаки обеспечили пограничные боевые группы минометчиков, активно использующие тяжелое вооружение для обороны. Под влиянием плотного огня оккупанты бросили свой рубеж и скрылись», - говорится в сообщении.
Украинские военные зачистили местность и укрепились на ней.
Как ранее писал сайт Charter97.org, оккупанты изменили тактику на направлении Бахмут-Соледар. Так называемых «вагнеровцев» стали применять меньше, потому что украинская армия уничтожила довольно значительную часть.
По мнению экспертов Института изучения войны, такие реформы и назначения знаменуют собой «значительный поворот» в усилиях Кремля по реформированию регулярной армии и снижение внимания к использованию нерегулярных военизированных формирований на передовой.