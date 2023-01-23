«Нет разницы, под какой вывеской они из нас денежки качают» 3 23.01.2023, 13:09

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Что думают белорусы о закрытии торговой сети «Виталюр».

Торговая сеть «Виталюр» вынуждена прекратить торговлю из-за регулирования цен. Все свои магазины она будет сдавать компании «Санта Ритейл».

EX-PRESS.BY спросил у читателей, будет ли им не хватать «Виталюров»? И чем запомнились эта торговая сеть?

Наталья:

— За рыбой и крупами я, в основном, ходила в Виталюр. Здесь это недорого и хорошо по ассортименту. Надеюсь, это в привычном месте под другой вывеской не изменится.

Николай:

— Когда на Советской в Жодино открыли «Виталюр», здесь будто новая жизнь началась. Весь наш скучный серый район, где все особенности — это тюрьма №8 и военная часть — обрадовался. «Виталюр» стал центром цивилизации. Здесь интересно гулять, магазин же большой. Пиццу там продавали. И молодежь там встречалась и рядом тусила — а другого места для культурного отдыха у нас и нет.

Ольга Петровна:

— Мне все равно, кто именно продавать мне будет еду. Когда деньги есть, какая разница, где их тратить — в «Виталюре» или в «Санте». Соседка говорит, что в «Виталюре» простокваша дешевая, но я этого не вычислила. Рыба и свежая выпечка — за этим регулярно сюда заходили.

Тамара:

— У нас на улице Советской в Жодино «Виталюр» закрыли. Видимо, переучет. Но как же жалуются все продавцы в ближних магазинчиках у нас, они теперь много работают очень Им непривычно справляться с потоком народа, который привык ходить в «Виталюр». Мне даже смешно. Почему так? В этих маленьких магазинах радоваться должны, выручка же есть. А они жалуются!

Евгений:

— Свято место, как говорится, пусто не бывает. Я, конечно, как и многие, наслышан о закрытии магазинов под вывеской «Виталюр», но сильной грусти на этот счет не испытываю. Уходит этот магазин, придет другой. У нас был «Рублевский», стал «Санта». Теперь вот «Виталюр» становится «Сантой». Кажется, этот ритейлер все поглощает. Примечательно, что ООО «Санта Ритейл» и ОДО «Виталюр» основаны в 1995 году. Но одна компания расцветает, другая — загибается. Я знаю, это вопрос политический, но распространяться не хочу.

Антон:

— Нет разницы, под какой вывеской они из нас денежки качают. Но, судя по всему, сотрудники сами толком не знают, что с ними будет и что отвечать покупателям на вопросы о том, когда их закроют. Вчера вот программа лояльности в «Виталюре» закончилась, то есть кэшбек надо было использовать. Но узнал я об этом тоже только вчера, а не заранее. Ну ладно. В понедельник у них день клиента, то есть скидка в 7% на все с картой лояльности.

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