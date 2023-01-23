Кремль просчитался 1 Андрей Гурков

23.01.2023, 13:17

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Андрей Гурков

В Германии нет экономического кризиса.

Окажется ли немецкая экономика нынешней зимой в тяжелом кризисе из-за взлета цен на газ и электричество? В Германии этого опасались, в Кремле на это рассчитывали. Ведь острые экономические проблемы и массовое недовольство населения могли бы заставить правительство ФРГ свернуть поддержку Украины.

Однако то, что в ноябре-декабре было всего лишь предположением, теперь, во второй половине января, превратилось уже в уверенность: Германии, крупнейшей экономике Европы, в 2023 году грозит в худшем случае мягкая рецессия. На это указывают улучшающиеся месяц за месяцем статистические данные и макроэкономические индикаторы. Более того, участились прогнозы, что ФРГ вообще удастся избежать какого-либо спада и, наоборот, добиться роста ВВП.

Пессимизм снижается даже в химической отрасли

Деловые настроения улучшились даже в немецкой химической промышленности, оказавшейся вслед за своим флагманом BASF в особенно трудном положении из-за чрезмерной зависимости от (российского) природного газа как энергоносителя и сырья. О снижении пессимизма в отрасли сообщил 17 января мюнхенский научно-исследовательский институт ifo, специализирующийся на мониторинге предпринимательских настроений.

Наиболее сильно, с минус 37,7 до минус 23,8 пункта, улучшились в декабре ожидания химических предприятий на ближайшие полгода. Данный индекс растет уже третий месяц подряд, что аналитики обычно расценивают как признак сложившейся тенденции. В ifo это напрямую связывают со значительным снижением цен на энергию и прежде всего на газ.

Еще более стремительно, сразу на 40 пунктов за месяц, улучшились ожидания на ближайшие полгода в экспертных кругах Германии. Индекс, подсчитываемый Центром европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме на основе анкетирования экономистов и финансовых аналитиков, вырос в январе четвертый месяц подряд и впервые с февраля 2022 года, со времени начала широкомасштабной войны в Украине, оказался в положительной зоне.

ВВП Германии в 2022 году превысил уровень до пандемии

«Рецессия еще даже не началась, а экономические перспективы уже заметно улучшились», - так прокомментировал эти данные, опубликованные тоже 17 января, главный экономист VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel). По его мнению, «немецкая экономика держит в последнее время удар лучше, чем многие опасались». Александер Крюгер (Alexander Krüger), главный экономист банка Hauck Aufhäuser Lampe, констатировал, что «страх рецессии улетучился», и связал это прежде всего с «ослабевающим инфляционным шоком и хорошо заполненными газохранилищами».

Действительно, рецессия в Германии формально пока так и не началась. Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) сообщило 13 января, что по итогам 2022 года ВВП Германии, согласно предварительной оценке, вырос на 1,9% (средний показатель за десятилетие 2011-2021: 1,0%) и оказался на 0,7% выше, чем в 2019 году. Таким образом, немецкая экономика по сумме произведенных товаров и услуг превысила уровень до пандемии COVID-19 и

Это произошло, отметила глава ведомства Рут Бранд (Ruth Brand), несмотря на «такие последствия войны в Украине как экстремальный рост цен на энергию», а также вопреки ряду других неблагоприятных факторов. В числе таковых она назвала перебои с сырьем и комплектующими из-за нарушения глобальных цепочек поставок, удорожание продуктов питания, дефицит квалифицированных кадров, продолжавшуюся, хотя и ослабевавшую, пандемию.

Экономика ФРГ: стагнация, но не спад в 4-м квартале

Одновременно Destatis объявило, что в 4-м квартале прошлого года экономика Германии, по предварительным оценкам, показала по сравнению с предшествующим кварталом нулевой рост. Иными словами, в зиму 2022/2023 ФРГ вошла в состоянии стагнации, но не рецессии. И даже если 30 января, когда статистики представят уточненные данные по динамике минувших трех месяцев, выяснится, что ВВП все же сократился, то речь пойдет разве что о минимальном снижении на одну-две десятые процента - и уж точно не об обвальном падении.

Но и в таком случае (сокращение ВВП в 4-м квартале по сравнению с 3-м) еще рано будет говорить о кризисе, поскольку, с точки зрения экономической науки, рецессией считается отрицательный рост два квартала подряд. И дело тут не в академических тонкостях. Вполне очевидно, что минус после трех месяцев может быть временным явлением из-за специфических факторов, а вот сжатие экономики на протяжении полугода - это уже реальный спад.

Так что решающую роль в том, окажется ли немецкая экономика в рецессии или нет, предстоит сыграть текущему 1-му кварталу. Пока многие эксперты исходят из того, что минуса в этом году все же не избежать, но подчеркивают, что рецессия окажется мягкой или, как говорят специалисты, «технической». Этим термином описывают ситуацию, когда ВВП формально, по данным статистики, сокращается, но это снижение столь небольшое, что оно не ведет к типичным проявлениям экономического кризиса: значительному падению производства, сильному росту безработицы, массовому банкротству предприятий.

Прогноз-2023: небольшой минус, нулевой рост или небольшой плюс?

«Пока преобладают легкие рецессионные тенденции, но с весны, видимо, дела пойдут в гору», - так 17 января оценил макроэкономическую ситуацию Зигфрид Русвурм (Siegfried Russwurm), президент Федерального объединения немецкой промышленности (BDI). Тем не менее эта головная организация большого бизнеса ФРГ пока исходит из того, что по итогам 2023 года ВВП Германии снизится на 0,3%.

Аналогичного прогноза мягкой, «технической» рецессии продолжает придерживаться главный экономист Commerzbank Йорг Кремер (Jörg Krämer): он ждет снижения на 0,5%. В то же время Deutsche Bank 18 января пересмотрел свой прежний прогноз динамики ВВП Германии в нынешнем году в сторону повышения: вместо минус 1% банк прогнозирует теперь нулевой рост. Стагнацию, но не спад ожидает также Berenberg Bank. А вот Институт мировой экономики в Киле (IfW) настроен более оптимистично и предсказывает рост немецкой экономики на 0,3%.

Таким образом, ни о каком тяжелом экономическом кризисе в Германии в немецких экспертных кругах теперь уже и речи нет. Вопрос только в том, будет ли в этом году небольшой минус, нулевой рост или небольшой плюс. Любой из этих результатов можно будет считать положительным для экономики, пережившей в прошлом году полный разрыв связей со своим многолетним главным поставщиком энергоносителей, оказавшимся военным агрессором.

Решающий фактор: удалось избежать дефицита газа

От каменного угля и сырой нефти из России ФРГ сама отказалась в рамках санкций ЕС, от российского трубопроводного газа ее как раз на пике цен на данный вид топлива в конце августа отключил «Газпром».

Тем не менее Германии удалось на сто процентов заполнить к зиме свои мощные газохранилища и тем самым предотвратить нехватку газа, которая могла заставить правительство ФРГ вводить рационированное снабжение промышленных предприятий или на время даже полностью лишать их этого вида топлива. Такое развитие событий, единодушно подчеркивают немецкие экономисты, неизбежно ввергло бы страну в тяжелую рецессию.

Андрей Гурков, «Немецкая волна»

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