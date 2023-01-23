В Беларуси введены масштабные изменения по транспортному налогу 2 23.01.2023, 13:51

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Они затрагивают и население, и организации.

В Беларуси ввели изменения по транспортному налогу. Они касаются как физлиц, так и компании. Новшества предусмотрены отредактированным Налоговым кодексом, пишет zerkalo.io.

Кому разрешили не уплачивать налог

Как и анонсировалось, одно из введенных новшеств — расширение списка транспорта, за который не нужно уплачивать сбор. В его число включили транспорт, который обращен в доход государства по решению компетентного органа. А еще — специально оборудованные для использования инвалидами транспортного средства (при этом в свидетельстве о регистрации должна быть соответствующая запись об этом).

Еще одно введенное с 2023 года изменение — корректировки по льготам для ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий на территории других государств, инвалидов 1-й и 2-й группы, а также пенсионеров и многодетных семей. Как и ранее, в 2023 году они будут уплачивать 50% транспортного налога. Главное условие — наличие действительного водительского удостоверения соответствующей категории.

Сейчас же чиновники прописали, что эти категории льготников могут еще получить скидку в 50% на прицеп (или полуприцеп), а также транспортные средства, по которым нет информации про их тип. Условие — наличие действительного водительского удостоверения любой категории. Такое же послабление ввели и для инвалидов 3-й группы, которые сейчас оплачивают 75% налога (при этом размер сбора на изменится).

Также в МНС сообщают, что в Налоговом кодексе конкретизировали сроки действия льгот по транспортному сбору. «Месяцем, в котором утрачены правовые основания для применения льготы, является месяц, на который приходится последний день действия льготы», — поясняют в МНС.

Ставки транспортного налога не пересматривали

В МНС уточняют, что ставки транспортного налога не повышали. «Они устанавливаются в зависимости от разрешенной максимальной массы, вместимости или за одну единицу транспортного средства, если иное не установлено Налоговым кодексом (пунктом 3 статьи 307−9. — Прим. ред.)», — сообщают налоговики.

Что изменилось по авто, которые взяли в аренду или лизинг

Чиновники также прописали детали по оплате налога за некоторый транспорт, который был взят в аренду или лизинг, а затем — выкуплен у старого владельца, но до сих пор не зарегистрирован в ГАИ.

Дело в том, что по общему правилу этот налог уплачивают организации, за которыми транспорт зарегистрирован в ГАИ. В налоговой поясняют, что на практике возникали ситуации, что взявшие в лизинг или аренду компании не всегда регистрировали в ГАИ на себя этот транспорт. Речь про договоры, которые были заключены до 21 января 2019 года.

С 2023 года в Налоговом кодексе прописали, что транспортный налог будут начислять для уплаты организациям или физлицам, которые взяли в лизинг или аренду авто.

При этом организации-лизингодателей обязали до 20 февраля этого года представлять в налоговую информацию о транспортных средствах, которые были переданы другим компаниям или физлицам по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным до 21 января 2019 года. Речь про транспорт, который не был выкуплен лизингополучателем (или выкуплен, но не зарегистрирован в ГАИ). «При непредставлении таких сведений либо представлении недостаточных сведений организации-лизингодатели несут ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях», — предупреждают в МНС.

Новшества по включению налога в затраты

Изменения намерены внести по включению сумм транспортного налога в затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.

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