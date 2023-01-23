Виктора Бабарико поставили на профучет из-за того, что он резал сало 23.01.2023, 14:20

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Виктор Бабарико

Политзаключенного признали «склонным к захвату заложников».

Политзаключенного, претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико поставили на профучет как «склонного к захвату заложников, проявлению агрессии и нападению на администрацию», потому что он... резал сало на подоконнике и оставил царапину

«За Бабарико всегда усиленный контроль. Как правило, где он работает там ставят очень много камер, для того что-бы он не покидал рабочее место не по времени. Также на Бабарико повесили профилактический учет как «склонный к захвату заложников, проявлению агрессии и нападению на администрацию». Из-за за то, что он ножиком оставил царапины на подоконнике, когда резал сало. Это увидели внештатные сотрудники администрации, побежали в штаб и доложили про это операм [сотрудникам администрации колонии]. На этом основании политзаключенному повесили такой профучет», — рассказал бывший заключенный исправительной колонии №1 «Вясне».

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