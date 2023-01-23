закрыть
23 января 2023, понедельник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян возле Донецка

  • 23.01.2023, 14:33
  • 2,750
ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян возле Донецка

Детонация снарядов повредила стоящий рядом танк оккупантов.

ВСУ уничтожили склад боекомплекта россиянв микрорайоне Абакумова, который находится в окрестностях оккупированного Донецка. С разных сторон он окружен пятью шахтами и сегодня его «облюбовали» российские террористы.

С места взрыва до ближайшей не оккупированной территории, подконтрольной Украине, по меньшей мере полсотни километров, но даже такие надежные тайники, украинские военные разоблачают «на раз-два». Более того, с ювелирной точностью попадают в те помещения, где россияне прячут свои боеприпасы. Именно их, впоследствии, должны были передать на боевые позиции, чтобы обстреливать украинских военных.

Но украинские военные опередили российские планы и полностью уничтожили склад боеприпасов в микрорайоне Абакумова.

Зарево от взрывов хорошо видно на видео, которое снял украинский дрон и опубликовали в Телеграмм-канале интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине «Deep State». К слову именно с помощью дрона, украинским военным удалось «долететь» на 50 километров вглубь на вражескую территорию.

На видео, после взрыва, видим, как русские захватчики друг с другом начинают выбегать из здания. Вероятны это те оккупанты, которым удалось выжить. На приближенных кадрах видим, как некоторые оккупанты тянут за собой раненых. Пока точное количество «200-тих» российских солдат неизвестно. Также не знаем, какое количество боеприпасов хранилось на данном складе. Но судя по видео и волне взрыва – их было немало.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов