ВСУ уничтожили склад боеприпасов россиян возле Донецка 23.01.2023, 14:33

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Детонация снарядов повредила стоящий рядом танк оккупантов.

ВСУ уничтожили склад боекомплекта россиянв микрорайоне Абакумова, который находится в окрестностях оккупированного Донецка. С разных сторон он окружен пятью шахтами и сегодня его «облюбовали» российские террористы.

С места взрыва до ближайшей не оккупированной территории, подконтрольной Украине, по меньшей мере полсотни километров, но даже такие надежные тайники, украинские военные разоблачают «на раз-два». Более того, с ювелирной точностью попадают в те помещения, где россияне прячут свои боеприпасы. Именно их, впоследствии, должны были передать на боевые позиции, чтобы обстреливать украинских военных.

Но украинские военные опередили российские планы и полностью уничтожили склад боеприпасов в микрорайоне Абакумова.

Зарево от взрывов хорошо видно на видео, которое снял украинский дрон и опубликовали в Телеграмм-канале интерактивной онлайн карты боевых действий в Украине «Deep State». К слову именно с помощью дрона, украинским военным удалось «долететь» на 50 километров вглубь на вражескую территорию.

На видео, после взрыва, видим, как русские захватчики друг с другом начинают выбегать из здания. Вероятны это те оккупанты, которым удалось выжить. На приближенных кадрах видим, как некоторые оккупанты тянут за собой раненых. Пока точное количество «200-тих» российских солдат неизвестно. Также не знаем, какое количество боеприпасов хранилось на данном складе. Но судя по видео и волне взрыва – их было немало.

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