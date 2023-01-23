Обыск в резиденции Путина Telegram-канал «СерпомПо»

23.01.2023, 14:44

5,538

Наведается ли ФСБ в секретный бункер?

Всякий российский «патриот» согласится, что одна из подлейших черт Америки – разлагать кислотой положительного примера скрепы, которыми несменяемые руководители крепко удерживают матушку Россию.

смотрите – последний пример. Резиденции президента Байдена обыскивают в поисках секретных документов. Не нарушил ли президент в прошлом правила? Власть не означает неприкасаемости. Или, точнее, неприкасаемость есть, но до известной степени. Не абсолютная, как в России.

В пятницу ФБР обнаружило новые документы с грифом секретности в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Причем, сообщает об этом «Голос Америки»!

Вы представляете, что в России, прерывая программу Соловьева, экстренным выпуском, ведущая приносит изумленной стране весть, что в доме Путина ФСБ провело обыск и нашло документы с грифом «секретно», который Путин обязан был держать в Кремле. Это что за порядки такие?! Нам такое нужно?!

Впрочем, это невероятная история. Пожелай даже ФСБ обыскать дом Путина, вряд ли получится – у него, по слухам, столько резиденций, что все их найти затруднительно. Не исключено, что и сам он не знает точное число, на кого они записаны и что там хранится.

Но вот, допустим, явилось ФСБ в пять резиденций великого геополитика и в геленджикский дворец «до кучи». Позвонили в дверь, а в каждом доме по Путину! Двойник, тройник, четверной, пятерной. Иди вот, поговори, с настоящим. У всех удостоверения, все ругаются одинаково, рядом с каждым копия Алины прожигает взглядом мундиры пришедших.

Можно было бы, конечно, в бункер наведаться, но где он расположен – величайшая тайна. Никто не найдет. Как могилу Чингис-хана до сих пор ищут, так и место, где «наш» спрятался, ни зверь лесной не знает, ни птица перелетная. Не говоря уже о людях.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».