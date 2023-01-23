закрыть
23 января 2023, понедельник, 15:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обыск в резиденции Путина

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 23.01.2023, 14:44
  • 5,538
Обыск в резиденции Путина

Наведается ли ФСБ в секретный бункер?

Всякий российский «патриот» согласится, что одна из подлейших черт Америки – разлагать кислотой положительного примера скрепы, которыми несменяемые руководители крепко удерживают матушку Россию.

смотрите – последний пример. Резиденции президента Байдена обыскивают в поисках секретных документов. Не нарушил ли президент в прошлом правила? Власть не означает неприкасаемости. Или, точнее, неприкасаемость есть, но до известной степени. Не абсолютная, как в России.

В пятницу ФБР обнаружило новые документы с грифом секретности в доме Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Причем, сообщает об этом «Голос Америки»!

Вы представляете, что в России, прерывая программу Соловьева, экстренным выпуском, ведущая приносит изумленной стране весть, что в доме Путина ФСБ провело обыск и нашло документы с грифом «секретно», который Путин обязан был держать в Кремле. Это что за порядки такие?! Нам такое нужно?!

Впрочем, это невероятная история. Пожелай даже ФСБ обыскать дом Путина, вряд ли получится – у него, по слухам, столько резиденций, что все их найти затруднительно. Не исключено, что и сам он не знает точное число, на кого они записаны и что там хранится.

Но вот, допустим, явилось ФСБ в пять резиденций великого геополитика и в геленджикский дворец «до кучи». Позвонили в дверь, а в каждом доме по Путину! Двойник, тройник, четверной, пятерной. Иди вот, поговори, с настоящим. У всех удостоверения, все ругаются одинаково, рядом с каждым копия Алины прожигает взглядом мундиры пришедших.

Можно было бы, конечно, в бункер наведаться, но где он расположен – величайшая тайна. Никто не найдет. Как могилу Чингис-хана до сих пор ищут, так и место, где «наш» спрятался, ни зверь лесной не знает, ни птица перелетная. Не говоря уже о людях.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов