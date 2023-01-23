В Мексике во время заседания городского совета с потолка упал енот 1 23.01.2023, 14:46

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Забавный видеофакт.

В Мексике во время заседания городского совета с потолка рухнул енот.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в мексиканском Акапулько в конце декабря, а видео местные СМИ разместили в интернете только сейчас.

На кадрах видно, как во время заседания в конференц-зале провалилась часть потолка, и из отверстия вывалился енот. Животное испуганно металось по залу, пугая местных политиков.

Второй енот удержался в межпотолочном пространстве и не дал себя поймать.

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