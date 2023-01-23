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Генерал Ходжес рассказал, как западные танки изменят войну в Украине

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  • 23.01.2023, 14:59
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Генерал Ходжес рассказал, как западные танки изменят войну в Украине
Бен Ходжес

Решающий удар, как считает американский военный, должен быть нанесен по Крыму.

Украинская армия смогла бы с помощью западных танков освободить свои территории от российской оккупации.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в своем Twitter отметил, что имея западные танки, Украина могла бы создать важную для будущих боев бронетанковую бригаду, которая стала бы авангардом силы для прорыва российской обороны.

Он отметил, что речь идет о нанесении удара по агрессору в направлении Мариуполя. Ходжес добавил, что это в свою очередь позволить изолировать временно оккупированный Крым.

«Украинцы знают, что решающей территорией является Крым. Имея танки с Запада, Украина могла бы создать бронетанковую бригаду, которая служила бы авангардом силы для прорыва российской обороны в направлении Мариуполя, чтобы продолжить изоляцию Крыма», – отметил генерал.

Ранее в интервью сайту Charter97.org генерал Ходжес заявил, что Крым станет западней для российской оккупационной армии.

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