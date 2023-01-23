Глава МИД Литвы: Есть намерение уравнять санкции ЕС в отношении РФ и белорусского режима 3 23.01.2023, 15:29

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Габриэлюс Ландсбергис

Вильнюс этот процесс поддерживает.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что в Брюсселе заметны намерения уравнять санкции в отношении РФ и режима Лукашенко. По его словам, Литва поддерживает этот процесс, поскольку это поможет закрыть транзит товаров через Беларусь в Россию, сообщает Delfi.

«Есть стремление уравнять санкции (в отношении России и Беларуси). Литва этот процесс поддерживает, думаю, это справедливо. Мы можем увидеть тут определенные тенденции, возможные попытки обойти санкции с помощью определенных исключений, которые касаются Беларуси. Если санкции уравнять, то закроют путь товарам через Беларусь в Россию», – сказал 23 января журналистам Ландсбергис.

Как писал сайт Charter97.org, в ЕС рассматриваются несколько сценариев санкций против режима Лукашенко.

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