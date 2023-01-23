Россия решила выслать посла Эстонии 5 23.01.2023, 15:28

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И отозвать своего из Таллинна.

Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать ее посла Маргуса Лайдре. Об этом сообщает МИД РФ в понедельник, 23 января.

В Москве пожаловались, что в последние годы руководство Эстонии «целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией», а недавно резко сократила состав российского посольства.

«Как ответная мера, российская сторона приняла решение о снижении уровня дипломатического представительства в обеих странах к временному поверенному по делам. 23 января в МИД России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре. Ему выразили решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонии нужно оставить РФ 7 февраля 2023 года», – заявили в МИД РФ.

Посол Эстонии Маргус Лайдре должен покинуть РФ до 7 февраля.

Напомним, в середине января Эстония решила сократить количество работников российского посольства в Таллинне. С 1 февраля в стране смогут работать только восемь дипломатов (вместо 21) и 15 членов административного, технического и обслуживающего персонала (вместо 23).

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