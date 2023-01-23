Стипендиальные программы для белoрусов в Польше: где открыт набор? 1 23.01.2023, 15:40

За последние 10 лет количество белорусов, обучающихся в польских университетах выросло в пять раз.

Польша охотно принимает к себе белорусских абитуриентов, представляя бесплатное обучение и стипендии. Куда белoрусы могут подать заявку на учебу в ближайшее время? Об этом рассказывает MOST.

Беларусские абитуриенты всё чаще рассматривают поступление в заграничные вузы, тенденцию ускоряют репрессии, соучастие в войне и падение качества белoрусского образования. Одним из наиболее популярных направлений остается Польша. Белoрусы занимают второе место по численности среди иностранных студентов в этой стране.

Учёба на бесплатной основе в государственных польских вузах доступна для обладателей Карты поляка, однако это не единственная возможность поступить в Польшу. Бесплатная учёба предоставляется также на конкурсной основе или при наличии политического убежища. Также существуют различные стипендиальные программы, на некоторые из них подать заявку можно уже сейчас.

Стипендиальная программа имени Кастуся Калиновского

Набор на стипендиальную программу имени Кастуся Калиновского стартует в марте. Пока точная дата неизвестна, однако подготовиться к подаче заявки стоит заранее.

В программе могут участвовать репрессированные или преследуемые студенты и абитуриенты из Беларуси. Для поступления нужно:

- Предоставить документы подтверждающие репрессии;

- Пройти собеседование;

- Мотивационное письмо.

Знание польского для участия в программе не обязательно, для претендентов предусматривается подготовительный курс польского языка с предоставлением стипендии (1 250 злотых). После подготовительного курса, участникам предоставляют право выбрать любой государственный вуз для продолжения обучения с ежемесячной выплатой стипендии в размере 1 500 злотых. Со знанием польского на уровне В2 в вуз можно поступать без подготовительного курса языка.

Контактная информация: e-mail: bialorus.studium@uw.edu.pl.

Стипендия имени генерала Владислава Андерса (NAWA)

На обучение в рамках стипендиальной программы могут претендовать белoрусы, которые могут документально подтвердить польское происхождение (наличие Карты поляка необязательно).

Приём заявок на бакалавриат стартует 29 марта и продлится до 15 июля. Для участия в программе кандидатам необходимо заполнить заявку, а также предоставить следующие документы:

- Школьный аттестат с апостилем;

- Карта поляка или документы, подтверждающие польское происхождение. Таким документом может служить свидетельство о рождении одного из родителей (а также бабушки или дедушки), где указана польская национальность;

- Дополнительно: документ об окончании польской школы.

Важно: все документы должны быть переведены на польский язык у присяжного переводчика.

Для претендентов предусматривается подготовительный курс польского языка с предоставлением стипендии в размере 1 250 злотых. В рамках подготовительного курса изучается не только польский язык, но и профильные предметы.

В рамках стипендиальной программы можно проходить обучение в любом государственном вузе в очной форме на польском языке. На степени бакалавра предоставляется ежемесячная стипендия в размере 1 250 злотых, для магистрантов — 1 500 злотых.

Приём заявок на магистратуру будет проходить с 29 марта по 12 мая. Условия для подачи заявки пока неизвестны.

Контактная информация: e-mail: polonia@nawa.gov.pl.

Стипендиальная программа имени Стефана Банаха (магистратура)

Стипендиальная программа адресована для тех, кто хочет обучаться в польских вузах на магистратуре в области точных, естественных, технических и экономических наук, а также ветеринарии и лесном хозяйстве. Принять участие в программе могут граждане стран Восточного партнерства и Средней Азии, включая белoрусов.

Прием заявок будет проходить со 2 по 31 марта.

Для участия в программе кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

- Обладать степенью бакалавра (закончив обучение не позднее чем три года назад) или оканчивать последний год бакалавриата;

- Владение польским языком (на уровне, который позволяет обучаться).

- Для участия в программе кандидатам необходимо заполнить заявку в режиме онлайн и предоставить необходимые документы.

Контактная информация: e-mail: banach@nawa.gov.pl.

Восточная Стипендия от Варшавского университета

Институт восточноевропейских исследований Варшавского университета открыл набор на стипендиальную магистерскую программу для тех, кто окончил магистерскую ступень в своей стране. Размер стипендии — 1 500 злотых.

Срок приема заявок — до 20 марта.

Требования для кандидатов:

- Высшее образование со степенью магистра, гуманитарные науки предпочтительны;

- Возраст до 30 лет;

- Общее знание проблем Восточной Европы, Центральной Европы, России, Центральной Азии и Кавказа;

- Знание английского и русского языков на уровне, позволяющем понимать лекции.

Отбор кандидатов будет проходить по результатам письменного теста и собеседования.

Контактная информация: e-mail: studium@uw.edu.pl.

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