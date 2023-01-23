Украинская разведка рассказала, почему Путин до сих пор живой 2 23.01.2023, 15:42

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В ГУР подтвердили, что глава Кремля болен.

Главу Кремля Владимира Путина лечат лучшие западные врачи. Об этом в интервью Delfi заявил заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

Представитель украинской разведки говорит, что, если бы лечением Путина занимались российские врачи, все могло бы закончиться иначе.

«К сожалению, Путина лечат лучшие западные врачи, поэтому он до сих живет. Лечили бы российские — все закончилось бы быстрее», — добавил Скибицкий.

Ранее сайт Charter97.org писал, чем может быть болен Путин.

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