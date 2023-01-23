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Британская разведка показала свежую карту войны в Украине

  • 23.01.2023, 15:57
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Британская разведка показала свежую карту войны в Украине

ВСУ не дают врагу продвигаться на востоке.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток ведения наступательных действий на востоке Украины. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, успешно обороняют позиции и не дают врагу продвигаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным британской разведки, российские войска пытаются прорвать украинские позиции в Донецкой и Луганской областях - в районе Кременной, Сватово, Бахмута и Соледара. Возле двух последних населенных пунктов идут более активные бои. Там враг сосредоточил большое количество сил и продолжает штурмовать позиции ВСУ.

Украинские войска, в свою очередь, героически отбивают атаки оккупантов и не дают им продвигаться. Также ВСУ наносят контратакующие удары в районе Кременной и Сватово.

Кроме того, в Запорожской и Херсонской областях продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские бойцы наносят точные удары по тыловым позициям россиян.

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