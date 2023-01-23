В Минске троих политзаключенных из Бобруйска освободили в зале суда 13 23.01.2023, 16:08

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Их судили за участие в воскресных акциях протеста 2020-го года.

Суд Первомайского района Минска 19 января вынес приговор сразу двум жительницам и одному жителю Бобруйска, обвинив их в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок», либо «участии в таких действиях» по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Максим Трусевич.

Политзаключенные сестры Инга и Карина Рейдольф были задержаны 13 октября, Владимир Зубец — 5 сентября 2022 года. Сначала девушкам присудили административный арест сроком на 15 суток, которые они отбывали в Бобруйске. Однако после ареста обвиняемые на свободу не вышли. До суда они содержались в СИЗО № 1 Минска.

В октябре 2022 года правозащитное сообщество Беларуси признало политзаключенным Владимира Зубца, а в ноябре — сестер Ингу и Карину.

По материалам обвинения, Инга, Карина и Владимир принимали активное участие в воскресных акциях протеста в Минске в 2020 году. Других подробностей дела пока нет.

Суд постановил наказать Ингу и Карину Рейдольф ограничением свободы без направления в учреждение открытого типа («домашняя химия») сроком на два года. Такой же приговор вынесен и Владимиру Зубцу.

Все политзаключенные были освобождены в зале суда.

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