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Видеофакт: украинские беспилотники работают по оккупантам на Бахмутском направлении

  • 23.01.2023, 16:32
  • 1,746
Видеофакт: украинские беспилотники работают по оккупантам на Бахмутском направлении

ВСУ активно используют фронтовую беспилотную авиацию.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по местам концентрации личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун.

Также защитники Украины активно используют фронтовую беспилотную авиацию.

В Сети опубликованы свежие видео с меткими сбросами гранат из квадрокоптеров по захватчикам на Бахмутском направлении.

Преимущественно их жертвы получают осколочные ранения и выбывают из строя, некоторые навсегда.

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