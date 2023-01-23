Видеофакт: украинские беспилотники работают по оккупантам на Бахмутском направлении
- 23.01.2023, 16:32
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ВСУ активно используют фронтовую беспилотную авиацию.
За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по местам концентрации личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун.
Также защитники Украины активно используют фронтовую беспилотную авиацию.
В Сети опубликованы свежие видео с меткими сбросами гранат из квадрокоптеров по захватчикам на Бахмутском направлении.
Преимущественно их жертвы получают осколочные ранения и выбывают из строя, некоторые навсегда.
Передача "В мире животных", 22/01/23, серия "Тишина должна быть в библиотеке" (полное видео https://t.co/hBR0Lom4fy) #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/MeXREZwLYa— Necro Mancer (@666_mancer) January 23, 2023