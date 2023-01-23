Видеофакт: украинские беспилотники работают по оккупантам на Бахмутском направлении 23.01.2023, 16:32

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ВСУ активно используют фронтовую беспилотную авиацию.

За минувшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по местам концентрации личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Штупун.

Также защитники Украины активно используют фронтовую беспилотную авиацию.

В Сети опубликованы свежие видео с меткими сбросами гранат из квадрокоптеров по захватчикам на Бахмутском направлении.

Преимущественно их жертвы получают осколочные ранения и выбывают из строя, некоторые навсегда.

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