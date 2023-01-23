Несколько бойцов полка Калиновского на прошлой неделе получили ранения 1 23.01.2023, 16:37

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Белорусские добровольцы воюют на самом горячем направлении фронта в Украине.

Бойцы полка имени Кастуся Калиновского на прошлой неделе получили ранения во время задания. Сейчас их жизни ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе полка.

Речь идет о бойцах батальона «Волат». Как сообщает пресс-служба, этот батальон по-прежнему «находится на самом горячем направлении фронта», вероятно, на бахмутском.

Напомним, в декабре сайт Charter97.org сделал большое интервью с командиром полка имени Кастуся Калиновского Денисом «Китом» Прохоровым.

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