Россияне массово пожаловались на падение доходов и депрессию 2 23.01.2023, 16:45

3,256

Опубликованы данные исследования.

Снижение уровня дохода, психологическое и физическое здоровье стали главными поводами для тревоги у россиян на ближайшие полгода. Об этом заявили 59%, 39% и 38% участников исследования компании «Яков и Партнеры» (бывшее подразделение McKinsey в России) соответственно, сообщает Forbes.

Главной причиной для беспокойства по поводу доходов в ближайшее время большинство — 67% — назвало рост цен. Участники опроса полагают, что в ближайшие полгода начнут еще сильнее тратиться на услуги ЖКХ, продукты и лекарства. Из-за этого придется экономить на развлечениях, кафе, ресторанах и путешествиях.

На психологическое состояние россиян влияют война в Украине (51% респондентов), рост цен и инфляция (48%), а также общая экономическая ситуация в стране (42%).

Большинство респондентов не считает, что скоро сможет вернуться к прежней жизни. Только каждый пятый (22%) полагает, что это произойдет в течение года. Почти 60% уверены, что ситуация улучшится как минимум через три года. До этого момента россияне готовы потерпеть и отказаться от крупных трат: 60% респондентов готовы обойтись без дорогостоящих покупок, еще по 40% — без путешествий и развлечений. Каждый десятый участник опроса из поколения X (38–58 лет) планирует найти подработку.

Именно респонденты из поколения Х острее всего почувствовали ухудшение благосостояния в 2022 году. Также прошедший год сильнее всего ударил по людям с низким доходом ($290 рублей и меньше на члена семьи) и москвичам, где экономические проблемы проявились сильнее, чем в регионах. На молодых (респонденты 2003 года рождения и младше) и богатых (доход от $1160 на одного члена семьи) россиянах 2022 год сказался меньше всего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».