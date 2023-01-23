Военный эксперт: Кремль постарается расширить белорусский фронт
- 23.01.2023, 17:04
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Тем не менее, Украина уже готова к проведению наступательных операций.
Украинский военный эксперт, эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что у путинского режима не хватит ресурсов для осуществления своих замыслов. Такое мнение он высказал «Еспресо».
- Россияне постараются расширить белoрусский фронт, но это пока теоретические намерения путинского режима и лично Путина. У него сейчас нет ресурсов, он пытается реализовать свои замыслы разными способами. Путин вернул Герасимова, который будет рисовать карту. Сейчас ресурсы имеют важное значение. В России за этот год с ресурсами все со знаком минус, – подчеркнул Самусь.
По словам военного эксперта, у россиян осталось около полугода, чтобы реализовать какие-то планы, потому что дальше произойдет катастрофическое падение российской экономики из-за ограничений нефтегазового сектора.
- В Украине наоборот - мы получаем вооружение и уже готовы к проведению наступательных операций. В ближайшие два месяца враг будет пытаться прорвать оборону ВСУ на Донбассе и полностью оккупировать Донбасс и Луганщину, постепенно склоняя наших партнеров и Украину к переговорам. На большее у россиян не хватит ресурсов, но у Украины свои намерения, - добавил Самусь.