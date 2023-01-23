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Жителя Гродно приговорили к году колонии за «оскорбление» Лукашенко

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  • 23.01.2023, 17:42
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Жителя Гродно приговорили к году колонии за «оскорбление» Лукашенко

Политзаключенный сделал несколько публикаций в соцсетях.

В Октябрьском суде Гродно 14 декабря 2022 года осудили Андрея Мацонко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса («Оскорбление Лукашенко»). Судья Дмитрий Кедаль назначил мужчине один год лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Андрея обвинили в том, что он с мобильного телефона в соцсети «Одноклассники» сделал публикацию с изображением и текстом, «унижающими честь и достоинство личности, оскорбительную информацию и негативную оценку» Лукашенко.

Также мужчине поставили в вину то, что он в своих публикациях обвинил Лукашенко в совершении тяжких преступлений по ч. 3 ст. 424 (Злоупотребление властью либо служебными полномочиями) и ч. 3 ст. 426 (Превышение власти либо служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Публикации Андрея на странице заметил сотрудник милиции в ходе «мониторинга» социальных сетей.

Отметим, что Андрей Мацонко имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

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