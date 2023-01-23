Танкисты ВСУ прямой наводкой подорвали российский танк 5 23.01.2023, 17:46

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Взрыв разорвал машину на части.

В социальных сетях появилось видео уничтожения российского танка, в борт которого прямой наводкой выстрелил танк ВСУ с бортовым номером 524. Видео на камеру телефона снял один из украинских военных, после чего оно разошлось по Сети.

Фрагмент видео публикует Телеграм-канал «Украина 365».

На опубликованных кадрах украинские военные поражают российский танк, который расположился всего в сотне метров от украинских позиций на открытом пространстве. После попадания в танк ВС РФ прогремел мощный взрыв, разорвавший машину на части.

По всей вероятности, произошла детонация боекомплекта оккупантов. Экипаж российского танка, с большой долей вероятности, погиб, о чем говорит характер взрыва.

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