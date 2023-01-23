Электронная очередь появится во всех пунктах пропуска Гродненской области 2 23.01.2023, 18:10

1,328

Это повлияет на очереди на белорусско-польской границе.

В Гродненской области зоны ожидания с электронной очередью оборудуют во всех пунктах пропуска. Сейчас планируется расширение действующей зоны ожидания у пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе, пишет vgr.by.

Новый объект с системой электронной очереди появится неподалеку от деревни Минчики. Работы по строительству начнутся уже в конце января.

Кроме того, аналогичный объект с зоной ожидания и системой электронной очереди планируют построить у пункта пропуска «Привалка» на литовском направлении. Сейчас идет выбор подходящей площадки.

На территории Гродненской области зоны ожидания с системой электронной очереди функционируют в четырех пунктах пропуска. В «Брузгах зона ожидания временно не работает, потому что закрыт пункт пропуска с польской стороны «Кузница».

Электронная очередь позволяет людям планировать время пересечения границы и избегать длительных очередей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».