Электронная очередь появится во всех пунктах пропуска Гродненской области

Электронная очередь появится во всех пунктах пропуска Гродненской области2
- 23.01.2023, 18:10
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Это повлияет на очереди на белорусско-польской границе.
В Гродненской области зоны ожидания с электронной очередью оборудуют во всех пунктах пропуска. Сейчас планируется расширение действующей зоны ожидания у пункта пропуска «Берестовица» на белорусско-польской границе, пишет vgr.by.
Новый объект с системой электронной очереди появится неподалеку от деревни Минчики. Работы по строительству начнутся уже в конце января.
Кроме того, аналогичный объект с зоной ожидания и системой электронной очереди планируют построить у пункта пропуска «Привалка» на литовском направлении. Сейчас идет выбор подходящей площадки.
На территории Гродненской области зоны ожидания с системой электронной очереди функционируют в четырех пунктах пропуска. В «Брузгах зона ожидания временно не работает, потому что закрыт пункт пропуска с польской стороны «Кузница».
Электронная очередь позволяет людям планировать время пересечения границы и избегать длительных очередей.