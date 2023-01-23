Литва назвала признаком отчаяния решение РФ выслать посла Эстонии 1 23.01.2023, 18:23

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Страны ЕС призвали придерживаться принципа паритетности в дипотношениях с Россией.

Россия приняла решение понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией и выслать ее посла Маргуса Лайдре.

МИД Литвы назвал данное решение безосновательным и неоправданным.

«Полная солидарность с нашими эстонскими друзьями и союзниками: принцип паритета, о котором Эстония просила Россию, должен быть соблюден. Недавнее необоснованное и неоправданное решение российских властей о высылке эстонского посла является признаком простого отчаяния», - говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.

Послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу после этого заявил, что призовет страны-члены ЕС придерживаться принципа паритетности в дипломатических отношениях с Россией, согласно которому количество дипломатов в обеих странах должно быть одинаковым.

В российских посольствах в большинстве европейских стран работает больше дипломатов, чем в посольствах этих стран в России.

Full solidarity with our Estonian friends and allies: the principle of parity that Estonia asked Russia to respect must be observed. The recent, unfounded and unjustified, decision of the Russian authorities to expel the Estonian ambassador is a sign of simple desperation. — Lithuania MFA | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) January 23, 2023

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