По всей Беларуси уровень речных вод превысил опасные отметки 23.01.2023, 18:45

Сотни дачных участков ушли под воду.

На притоках ряда крупных рек Беларуси уровень воды превысил опасные высокие отметки, говорится в сообщении Белгидромета.

«Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Березине у г. Бобруйск, притоке Сожа реке Проня у д. Летяги и притоке Припяти реке Птичь у д. Першая Слободка. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Припяти у г. Петриков, ее притоке реке Случь у аг. Ленин и притоке Днепра реке Друть у д. Городище, здесь отмечается рост уровней воды», - сообщили в центре.

В Бресте более сотни дачных участков уже ушли под воду, подтопления наблюдаются и в Брестском районе.

В отдельных районах Витебской, Гомельской и Могилевской областей сохраняются затопления речными водами.

В ближайшие сутки такая гидрологическая обстановка сохранится.

«На притоке Днепра реке Друть у д. Городище уровень воды достигнет опасной высокой отметки», - отметили в Белгидромете.

По информации центра, рост уровней воды наблюдается в бассейнах Западной Двины, Немана, Березины и Сожа с интенсивностью 1-29 см за сутки. На Вилии, Днепре и Припяти отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-17 см. Тем не менее, на большинстве рек вода на данный момент находится на пойме.

На Западной Двине у г.п. Сураж и аг. Улла, на Днепре на участке Могилев – Жлобин, Соже на участке Кричев – Славгород, некоторых их притоках, а также на всем протяжении Березины наблюдается ледостав с полыньями и разводьями. Специалисты также фиксируют ледостав на озерах и водохранилищах. В данной связи в центре напомнили, что выходить и передвигаться по льду крайне опасно.

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