В Беларуси введены новые должности служащих

В Беларуси введены новые должности служащих5
- 23.01.2023, 19:17
- 4,674
Появились инженер по гражданской обороне и эксперт по аккредитации.
Министерство труда и соцзащиты дополнило Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД) пятью новыми квалификационными характеристиками, сообщила пресс-служба ведомства, сообщила пресс-служба ведомства.
Введены такие новые должности служащих, как инженер по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, налоговый консультант, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных и эксперт по аккредитации.
Каждая квалификационная характеристика содержит список обязанностей работника и предъявляемые квалификационные требования для занятия соответствующей должности.
Теперь наниматели могут ввести новые должности в штатное расписание своих организаций.
Постановление вступило в силу 19 января 2023 года.