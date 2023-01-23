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В Беларуси введены новые должности служащих

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  • 23.01.2023, 19:17
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В Беларуси введены новые должности служащих

Появились инженер по гражданской обороне и эксперт по аккредитации.

Министерство труда и соцзащиты дополнило Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД) пятью новыми квалификационными характеристиками, сообщила пресс-служба ведомства, сообщила пресс-служба ведомства.

Введены такие новые должности служащих, как инженер по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, налоговый консультант, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных и эксперт по аккредитации.

Каждая квалификационная характеристика содержит список обязанностей работника и предъявляемые квалификационные требования для занятия соответствующей должности.

Теперь наниматели могут ввести новые должности в штатное расписание своих организаций.

Постановление вступило в силу 19 января 2023 года.

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