Социал-демократы Германии заявили о развороте в отношении РФ 8 23.01.2023, 19:52

7,778

До начала войны в Украине СДПГ считала, что мир в Европе возможен только с Россией.

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию ФРГ, представило позиционный документ о развороте во внешнеполитической стратегии и отношениях с Россией. Германия слишком долго руководствовалась «политикой кооперации» с РФ, но война, развязанная этой страной против Украины, означает, что Европа должна заботиться о своей безопасности от России, заявил в понедельник, 23 января, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, передает DW.

Отход от принципа «мир в Европе — только с Россией»

Раньше считалось, что мир в Европе может быть обеспечен только вместе с Россией, но не без нее, однако теперь это невозможно до тех пор, пока Россия не изменится, подчеркнул он. В документе критически рассматривается позиция партии последних лет и отмечается, что усилия по поддержанию основанного на правилах миропорядка не всегда были успешными.

В качестве основной предпосылки мира и порядка теперь в документе называется «собственная мощь» Германии, под которой понимаются сильные общественные и политические институты, устойчивая и привлекательная экономика, а также военная мощь. В соответствии с этим, необходимо усилить военный потенциал бундесвера, указывается далее.

«Германия должна играть ведущую роль в Европе»

По мнению социал-демократов, Германия должна взять на себя ведущую роль в Европе, а Европа, в свою очередь, «должна в большей степени рассматривать саму себя в качестве геополитического актера». В нынешней ситуации европейские страны рады поддержке США, но Европа должна стать более самостоятельной, подчеркнул Клингбайль. Одновременно СДПГ заявила о необходимости соблюдения требования НАТО, предусматривающего военные расходы всех стран альянса на уровне не менее 2 процентов ВВП.

При этом, выступая на пресс-конференции, Клингбайль не сделал четкого заявления по позиции своей партии в отношении поставок Украине основных боевых танков Leopard. Он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в данном вопросе придерживается принципа тесной международной кооперации, и указал, что этот принцип полностью поддерживает СДПГ. Лидер партии подчеркнул, что следует не принимать решения под давлением, а тщательно их взвешивать. «Ни у кого не может быть сомнений в том, что мы поддерживаем Украину», - добавил он.

Большая независимость от Китая

СДПГ также считает необходимым достижение большей независимости от китайского сырья. По ее мнению, при сырьевом импорте в будущем необходимо всегда иметь, помимо Китая, и других поставщиков и руководствоваться принципом «Китай плюс один». Кроме того, немецкие социал-демократы уверены в необходимости укрепления партнерских отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Таким странам как Бразилия, Чили и Аргентина следует предложить партнерства, чтобы удержать их от развития кооперации с Россией и Китаем, отмечается далее.

После начала войны в Украине социал-демократы, входившие также в состав двух предыдущих коалиционных правительств, подверглись резкой критике из-за их позиции в отношении Москвы и тесных связей с Россией. Весной федеральный президент Германии, экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. «Моя приверженность газопроводу «Северный поток - 2» была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», - заявил он. Штайнмайер также признал неудачу «с созданием общеевропейского дома с участием России» и попыткой включить Россию "в общую архитектуру европейской безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».