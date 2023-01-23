закрыть
23 января 2023, понедельник, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Социал-демократы Германии заявили о развороте в отношении РФ

8
  • 23.01.2023, 19:52
  • 7,778
Социал-демократы Германии заявили о развороте в отношении РФ

До начала войны в Украине СДПГ считала, что мир в Европе возможен только с Россией.

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию ФРГ, представило позиционный документ о развороте во внешнеполитической стратегии и отношениях с Россией. Германия слишком долго руководствовалась «политикой кооперации» с РФ, но война, развязанная этой страной против Украины, означает, что Европа должна заботиться о своей безопасности от России, заявил в понедельник, 23 января, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, передает DW.

Отход от принципа «мир в Европе — только с Россией»

Раньше считалось, что мир в Европе может быть обеспечен только вместе с Россией, но не без нее, однако теперь это невозможно до тех пор, пока Россия не изменится, подчеркнул он. В документе критически рассматривается позиция партии последних лет и отмечается, что усилия по поддержанию основанного на правилах миропорядка не всегда были успешными.

В качестве основной предпосылки мира и порядка теперь в документе называется «собственная мощь» Германии, под которой понимаются сильные общественные и политические институты, устойчивая и привлекательная экономика, а также военная мощь. В соответствии с этим, необходимо усилить военный потенциал бундесвера, указывается далее.

«Германия должна играть ведущую роль в Европе»

По мнению социал-демократов, Германия должна взять на себя ведущую роль в Европе, а Европа, в свою очередь, «должна в большей степени рассматривать саму себя в качестве геополитического актера». В нынешней ситуации европейские страны рады поддержке США, но Европа должна стать более самостоятельной, подчеркнул Клингбайль. Одновременно СДПГ заявила о необходимости соблюдения требования НАТО, предусматривающего военные расходы всех стран альянса на уровне не менее 2 процентов ВВП.

При этом, выступая на пресс-конференции, Клингбайль не сделал четкого заявления по позиции своей партии в отношении поставок Украине основных боевых танков Leopard. Он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в данном вопросе придерживается принципа тесной международной кооперации, и указал, что этот принцип полностью поддерживает СДПГ. Лидер партии подчеркнул, что следует не принимать решения под давлением, а тщательно их взвешивать. «Ни у кого не может быть сомнений в том, что мы поддерживаем Украину», - добавил он.

Большая независимость от Китая

СДПГ также считает необходимым достижение большей независимости от китайского сырья. По ее мнению, при сырьевом импорте в будущем необходимо всегда иметь, помимо Китая, и других поставщиков и руководствоваться принципом «Китай плюс один». Кроме того, немецкие социал-демократы уверены в необходимости укрепления партнерских отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Таким странам как Бразилия, Чили и Аргентина следует предложить партнерства, чтобы удержать их от развития кооперации с Россией и Китаем, отмечается далее.

После начала войны в Украине социал-демократы, входившие также в состав двух предыдущих коалиционных правительств, подверглись резкой критике из-за их позиции в отношении Москвы и тесных связей с Россией. Весной федеральный президент Германии, экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. «Моя приверженность газопроводу «Северный поток - 2» была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», - заявил он. Штайнмайер также признал неудачу «с созданием общеевропейского дома с участием России» и попыткой включить Россию "в общую архитектуру европейской безопасности».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов