закрыть
23 января 2023, понедельник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Бывший агент ФБР арестован в США за помощь Дерипаске в обходе санкций

3
  • 23.01.2023, 20:49
  • 4,020
Бывший агент ФБР арестован в США за помощь Дерипаске в обходе санкций

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В США по обвинению в нарушении санкционного режима арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал. Его обвиняют в попытках вывести из-под санкций российского миллиардера Олега Дерипаску, сообщает Минюст США.

Вместе с МакГонигалом арестован судебный переводчик Сергей Шестаков. Ему предъявлены те же обвинения.

Как утверждает минюст, в 2021 году Шестаков и МакГонигал, который до 2018 года курировал расследования в отношении российских олигархов, оказывали услуги российскому бизнесмену в нарушение санкций США. В ходе переговоров с представителем Дерипаски фигуранты дела пытались скрыть причастность российского бизнесмена к операциям, в том числе, не называя Дерипаску напрямую в электронных сообщениях и используя подставные компании в контрактах. В документах для отправки и получения платежей от Дерипаски использовались поддельные подписи и упоминались те же подставные организации.

МакГонигал знал, что его действия нарушают санкции США, потому что во время работы в ФБР он был в курсе, что Дерипаска будет добавлен в санкционный список российских олигархов. Кроме того, в 2019 году они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций, и как государственные служащие они должны были осознавать ситуацию. В ноябре 2021 года, когда агенты ФБР допрашивали Шестакова о характере отношений его и МакГонигала с представителем Дерипаски, тот дал ложные показания в записанном интервью.

Оба фигуранта дела обвиняются в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушении Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Каждый из пунктов обвинения влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Шестакову также предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Максимальное наказание по нему предусматривает пять лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип
Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов