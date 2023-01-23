Бывший агент ФБР арестован в США за помощь Дерипаске в обходе санкций 3 23.01.2023, 20:49

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Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В США по обвинению в нарушении санкционного режима арестован бывший высокопоставленный сотрудник ФБР Чарльз МакГонигал. Его обвиняют в попытках вывести из-под санкций российского миллиардера Олега Дерипаску, сообщает Минюст США.

Вместе с МакГонигалом арестован судебный переводчик Сергей Шестаков. Ему предъявлены те же обвинения.

Как утверждает минюст, в 2021 году Шестаков и МакГонигал, который до 2018 года курировал расследования в отношении российских олигархов, оказывали услуги российскому бизнесмену в нарушение санкций США. В ходе переговоров с представителем Дерипаски фигуранты дела пытались скрыть причастность российского бизнесмена к операциям, в том числе, не называя Дерипаску напрямую в электронных сообщениях и используя подставные компании в контрактах. В документах для отправки и получения платежей от Дерипаски использовались поддельные подписи и упоминались те же подставные организации.

МакГонигал знал, что его действия нарушают санкции США, потому что во время работы в ФБР он был в курсе, что Дерипаска будет добавлен в санкционный список российских олигархов. Кроме того, в 2019 году они оба работали с Дерипаской, пытаясь добиться снятия с него санкций, и как государственные служащие они должны были осознавать ситуацию. В ноябре 2021 года, когда агенты ФБР допрашивали Шестакова о характере отношений его и МакГонигала с представителем Дерипаски, тот дал ложные показания в записанном интервью.

Оба фигуранта дела обвиняются в сговоре с целью нарушения и уклонения от санкций США, нарушении Закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег. Каждый из пунктов обвинения влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Шестакову также предъявлено обвинение в даче ложных показаний. Максимальное наказание по нему предусматривает пять лет лишения свободы.

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