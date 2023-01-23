В Нью-Йорке высадили сотни подсолнечников в поддержку Украины 2 23.01.2023, 21:22

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Фотофакт.

В американском Нью-Йорке на площади Флашерон Паблик появилась грядка из более чем 300 подсолнухов в поддержку Украины. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины в Twitter 22 января.

Отмечается, что количество цветов означает количество дней, в течение которых в Украине идет полномасштабная война.

An amazing bed of more than 300 sunflowers was installed at the Flatiron Plaza in New York City to support Ukraine 🇺🇦🌻



The number of flowers stands for the number of days Russia’s full-scale war has been going on 💙💛



📷 Photo: stevethecardigancorgi pic.twitter.com/xYvy7MrjXI — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 22, 2023

Организаторы – кампания кампании «Объедини Украину» – сообщили, что акция проходила с 19 по 22 января. Они подчеркнули, что подсолнух является национальным цветком Украины.

«Посетителей приглашают сфотографироваться на фоне сада подсолнухов и поделиться ими в социальных сетях с помощью #UnifyUkraine, а также выразить поддержку миллионам перемещенных беженцев и тем, кто остался дома, чтобы бороться за свободу», – говорится в сообщении.

Пользователи делятся фото и видео в социальных сетях.

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