В Нью-Йорке высадили сотни подсолнечников в поддержку Украины

В Нью-Йорке высадили сотни подсолнечников в поддержку Украины2
- 23.01.2023, 21:22
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Фотофакт.
В американском Нью-Йорке на площади Флашерон Паблик появилась грядка из более чем 300 подсолнухов в поддержку Украины. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины в Twitter 22 января.
Отмечается, что количество цветов означает количество дней, в течение которых в Украине идет полномасштабная война.
An amazing bed of more than 300 sunflowers was installed at the Flatiron Plaza in New York City to support Ukraine 🇺🇦🌻— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) January 22, 2023
The number of flowers stands for the number of days Russia’s full-scale war has been going on 💙💛
📷 Photo: stevethecardigancorgi pic.twitter.com/xYvy7MrjXI
Организаторы – кампания кампании «Объедини Украину» – сообщили, что акция проходила с 19 по 22 января. Они подчеркнули, что подсолнух является национальным цветком Украины.
«Посетителей приглашают сфотографироваться на фоне сада подсолнухов и поделиться ими в социальных сетях с помощью #UnifyUkraine, а также выразить поддержку миллионам перемещенных беженцев и тем, кто остался дома, чтобы бороться за свободу», – говорится в сообщении.
Пользователи делятся фото и видео в социальных сетях.