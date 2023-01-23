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В Нью-Йорке высадили сотни подсолнечников в поддержку Украины

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  • 23.01.2023, 21:22
  • 1,232
В Нью-Йорке высадили сотни подсолнечников в поддержку Украины

Фотофакт.

В американском Нью-Йорке на площади Флашерон Паблик появилась грядка из более чем 300 подсолнухов в поддержку Украины. Об этом сообщает министерство иностранных дел Украины в Twitter 22 января.

Отмечается, что количество цветов означает количество дней, в течение которых в Украине идет полномасштабная война.

Организаторы – кампания кампании «Объедини Украину» – сообщили, что акция проходила с 19 по 22 января. Они подчеркнули, что подсолнух является национальным цветком Украины.

«Посетителей приглашают сфотографироваться на фоне сада подсолнухов и поделиться ими в социальных сетях с помощью #UnifyUkraine, а также выразить поддержку миллионам перемещенных беженцев и тем, кто остался дома, чтобы бороться за свободу», – говорится в сообщении.

Пользователи делятся фото и видео в социальных сетях.

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