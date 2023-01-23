Бундестаг обсудит проект заявления о «возвращении Беларуси в семью европейских народов» 5 23.01.2023, 21:27

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Обсуждение состоится 25 января.

На пленарном заседании 25 января парламент Германии обсудит проект заявления оппозиционной фракции христианских демократов (ХДС/ХСС) «Вернуть Беларусь в семью европейских народов — поддержать стремление людей к свободе».

Как сообщили в пресс-службе Бундестага, на этот пункт повестки дня отведено 45 минут, после чего документ будет направлен на доработку в парламентский комитет по международным делам, пишет BPN.

В этот же день Комитет Бундестага по правам человека и гуманитарной помощи заслушает доклад правительства Германии о положении политзаключенных и национальных меньшинств в Беларуси.

20 января немецкий парламент в течение 40 минут обсуждал доклад правительства о политике в области прав человека. Документ готовится по решению Бундестага каждые два года, начиная с 1991 года. Текущий отчет охватывает период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2022 года.

В части доклада, касающейся Беларуси, говорится, что «несмотря на неоднократно подтверждавшиеся обвинения в пытках и жестоком обращении, среди сотрудников силовых структур царит культура безнаказанности».

Подчеркивается, что белорусские власти проводят системную кампанию против правозащитных организаций, независимых СМИ, гражданского общества и оппозиционных групп. Волнам репрессий, преследований и притеснений способствует планомерное усиление закона. Массово нарушается свобода мнений, средств массовой информации и объединений. По данным правозащитников, на момент составления отчета количество политзаключенных превышало 1200 человек (сейчас 1438 человек). «Цифровые каналы связи подлежат государственному надзору и цензуре», — говорится в документе.

Кроме того, «белорусский режим несет ответственность за целенаправленную эксплуатацию и незаконную переправку беженцев и мигрантов через внешние границы Евросоюза».

В правительстве Германии напоминают, что Беларусь остается последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Решения Совета ООН по правам человека не принимаются властями в Минске, не выполняются рекомендации Уполномоченного по правам человека, не признается мандат спецдокладчика ООН по Беларуси.

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