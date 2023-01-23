Зеленский о военной помощи США: Ждем Patriot, присматриваемся к Abrams 1 23.01.2023, 21:50

Владимир Зеленский

Президент Украины записал видеообращение.

Украина ожидает противоракетную систему Patriot и уже присматривается к танкам Abrams от США.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства обратился к лидерам январской встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов, которая сосредотачивает внимание на политике и экономическом росте Соединенных Штатов Америки.

«Глобальная свобода давно имеет дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой вместе с нашими партнерами этот дефицит удовлетворяет.

Только идти по этому пути надо вместе - к победе «, - заявил Зеленский.

Президент отметил, когда Украина и США смогут завершить эту войну и выгнать кафиров, так же вместе смогут начать сложную работу по восстановлению Украины.

«Мы уже смогли привлечь внимание и сотрудничать с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира, как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs. Частью нашего украинского пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams», - добавил президент.

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