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К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран Европы

  • 23.01.2023, 22:02
  • 5,114
К санкциям против РФ и потолку цен на нефть присоединились еще восемь стран Европы

Список.

В понедельник, 23 января, еще восемь стран присоединились к санкциям против РФ и потолку цен на российскую нефть.

Об этом сообщает страница Совета ЕС.

«Совет продолжает действие существующих ограничительных мер до 15 марта 2023 г. и вносит поправки в список лиц и организаций, в отношении которых применяются ограничительные меры», - говорится в сообщении.

К этому решению присоединились страны-кандидаты, а именно Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина. Также к ограничениям против РФ присоединились страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

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