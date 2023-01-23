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В Светлогорском районе проснулись гадюки

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  • 23.01.2023, 22:03
  • 6,456
В Светлогорском районе проснулись гадюки

Видео.

Странная погода многим поломала режим, в Светлогорском районе ошалели гадюки. На днях рыбак заметил первую в этом сезоне — без дела слонялась в окрестностях Светлогорского моря. Возможно, сыграл роль паводок, который выгнал змею из места зимовки.

Видео появилось в паблике «Светлагорскiя навiны».

По словам автора видео, гадюка отправилась дальше по своим делам. Комментаторы переживают за змею: «Она выживет?»

Шансов, к сожалению, немного. В полусонном состоянии при низкой температуре пресмыкающемуся трудно найти убежище и не стать добычей хищников. Тем более что синоптики предсказывают небольшое похолодание.

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