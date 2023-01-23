Россияне понесли большие потери во время наступления в Запорожской области 23.01.2023, 22:48

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Потери россиян достигли более полусотни человек за сутки.

На Запорожском направлении Вооруженные силы Украины нанесли удар по оккупантам, в результате чего потери россиян достигли более полусотни человек.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

«Российские оккупанты продолжают бесславно умирать в Украине. В течение 20 - 21 января враг проводил наступательные действия на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков» - сообщили в Генштабе.

По их данным, в результате боевого столкновения оккупантов с подразделениями украинских Сил обороны потери захватчиков составили более 50 человек, 16 из них — безвозвратные.

Кроме того, ВСУ уничтожили 9 единиц вооружения и военной техники РФ разного типа, в том числе танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль «Тигр». Еще 4 единицы повреждены.

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