Жителей Барановичей предупредили об интенсивных стрельбах

Жителей Барановичей предупредили об интенсивных стрельбах3
- 23.01.2023, 23:15
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Стрельба будет проводиться в дневное и ночное время.
Начальник 230-го общевойскового полигона (Обуз-Лесновский полигон) Алексей Лабко предупредил жителей Барановичей и окрестностей о проведении с 24 января учебных интенсивных стрельб. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Барановичского городского исполнительного комитета.
Полигон находится в деревне Деревная Барановичского района. Стрельба будет проводиться в дневное и ночное время.
Подполковник также предупредил, что жителям запрещено находиться на полигоне. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 30 базовых величин, общественных работ или административного ареста.
«Проводимое мероприятие плановое, поводов для беспокойства нет», — заверил начальник полигона.