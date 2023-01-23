Анджей Дуда: Поляки, литовцы, белорусы и украинцы сражались в Январском восстании, чтобы сбросить российские оковы 23.01.2023, 23:39

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Анджей Дуда

Январское восстание – это чрезвычайно важный момент в истории формирования народов.

Президент Польши отметил, что лозунги, сопровождавшие Январское восстание, – «За нашу и вашу свободу!», «Свобода, равенство, независимость!», «Gloria victis!» - формировали величие, чувство стойкости и несокрушимости общества, веру в то, что государство когда-нибудь возродится, передает «Радио Польша».

Принимая участие в памятных мероприятиях по случаю 160-летия начала Январского восстания в Варшавской крепости, президент Польши Анджей Дуда заявил, что поляки, литовцы, белорусы и украинцы боролись, чтобы сбросить российские оковы, царский гнет, за свободу и возвращение собственного независимого государства.

Анджей Дуда поблагодарил собравшихся на церемонии: президента Литвы Гитанаса Науседу, белорусского оппозиционера Светлану Тихановскую и представителей украинской общины:

«Мы здесь вместе — представители народов, которые в то время боролись за то, чтобы сбросить российские оковы, оковы царского гнета, за свободу, за восстановление нашего собственного независимого государства, нашей общей Речи Посполитой, которую мы потеряли».

Президент Польши отметил, что Январское восстание – это очень сложное время, но и чрезвычайно важный момент в истории формирования народов, их чувства силы, самобытности и воли к выживанию.

Президент отметил, что лозунги, сопровождавшие восстание, – «За нашу и вашу свободу!», «Свобода, равенство, независимость!», «Gloria victis!» - формировали величие, чувство стойкости и несокрушимости общества, веру в то, что государство когда-нибудь возродится.

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