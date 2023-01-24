Италия в 2024 году будет независима от российского газа 24.01.2023, 3:31

До войны в Украине Италия импортировала 40% своих потребностей в газе из РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подписала соглашение с Алжиром о значительном увеличении импорта газа, что в скором времени поможет ей отказаться от импорта голубого топлива из России, передает «Радио Польша».

До войны в Украине Италия импортировала 40% своих потребностей в газе из России и 16% из Алжира. Благодаря новому соглашению Алжир к следующей зиме будет экспортировать в Италию более 30 миллиардов кубометров газа, что на 25% больше, чем сейчас. Это означает, что менее чем через два года, благодаря этому соглашению, а также соглашениям, подписанным, в частности, с Азербайджаном, Египтом и Анголой, Италия будет полностью независима от газа из России. Италия и Алжир, связаны газопроводом Transmed.

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